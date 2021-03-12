Dois nomes do plantel renovam contrato com o Bragantino

Reforçando a base do seu plantel estruturado no ano passado, o Bragantino acertou a permanência em definitivo de valores que vieram inicialmente por empréstimo para o clube: o lateral-esquerdo Weverson e o atacante Vitinho.>Tabela de classificação do Campeonato PaulistaTendo chegado ao Massa Bruta depois de estruturar toda a sua formação nas categorias de base no São Paulo, o jogador de 20 anos de idade acertou sua permanência até o fim de 2023.
No caso do avante que tem 22 anos, além da passagem pela base do Palmeiras, ele também teve experiência em outra equipe do futebol nacional, o São Caetano, além de uma breve passagem em 2018 defendendo o Barcelona B.
Todas as mudanças de clube em questão ocorreram com Vitinho ainda tendo direitos ligados ao Palmeiras, algo que findou no último mês de fevereiro com o Bragantino exercendo a opção de compra avaliada em 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 10 milhões). Assim, o clube de Bragança ficou com o caminho livre para firmar o novo acordo com validade até 2025.