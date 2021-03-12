Dois nomes do plantel renovam contrato com o Bragantino

Crédito: Jogadores revelados por Palmeiras e São Paulo estavam emprestados ao Braga (Divulgação/Red Bull Bragantino

Reforçando a base do seu plantel estruturado no ano passado, o Bragantino acertou a permanência em definitivo de valores que vieram inicialmente por empréstimo para o clube: o lateral-esquerdo Weverson e o atacante Vitinho.>Tabela de classificação do Campeonato PaulistaTendo chegado ao Massa Bruta depois de estruturar toda a sua formação nas categorias de base no São Paulo, o jogador de 20 anos de idade acertou sua permanência até o fim de 2023.

No caso do avante que tem 22 anos, além da passagem pela base do Palmeiras, ele também teve experiência em outra equipe do futebol nacional, o São Caetano, além de uma breve passagem em 2018 defendendo o Barcelona B.