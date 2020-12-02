Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dois nomes do elenco estão em conversas para seguir no plantel do Coritiba

Enquanto clube já conseguiu estender o contrato do zagueiro Nathan Silva, agora tenta a aquisição definitiva do meio-campista Matheus Sales...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 17:11

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 17:11

Crédito: Divulgação/Coritiba
A concentração do Coritiba dentro das quatro linhas está, certamente, em escapar da zona de rebaixamento. Entretanto, isso não impede que o clube também garanta a permanência de peças consideradas importantes pela comissão técnica do Verdão.
Um deles é o zagueiro Nathan Silva, antes com contrato de empréstimo por parte do Atlético-MG e que, agora, teve estendido o acordo até fevereiro de 2021, período previsto para o término da Série A do Brasileirão. Desde que chegou, Nathan fez 17 partidas pelo clube sendo oito delas no estadual e as outras nove pelo Campeonato Brasileiro.
O outro nome que pode ter um "final feliz" pensando na sua permanência no Coritiba de maneira mais duradoura é o meio-campista Matheus Sales que, atualmente, também está por empréstimo. Com direitos pertencentes ao Palmeiras, o Coxa se organiza para fazer uma proposta ao clube paulista segundo informação do portal 'ge' onde existe otimismo no desfecho.
Dentro desse panorama, quem ficaria com situação carente de definição no elenco daqueles que tem contrato terminando em breve seriam o goleiro Alex Muralha, o lateral Patrick Vieira e os zagueiros Nathan Ribeiro e Rhodolfo.
O lateral-esquerdo William Matheus é nome que agrada bastante a diretoria, mas uma proposta do futebol japonês (mais precisamente do Shimizu S-Pulse) deve tirá-lo do Alto da Glória assim que for aberta a próxima janela de transferências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados