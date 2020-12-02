Dois nomes do elenco estão em conversas para seguir no plantel do Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

A concentração do Coritiba dentro das quatro linhas está, certamente, em escapar da zona de rebaixamento. Entretanto, isso não impede que o clube também garanta a permanência de peças consideradas importantes pela comissão técnica do Verdão.

Um deles é o zagueiro Nathan Silva, antes com contrato de empréstimo por parte do Atlético-MG e que, agora, teve estendido o acordo até fevereiro de 2021, período previsto para o término da Série A do Brasileirão. Desde que chegou, Nathan fez 17 partidas pelo clube sendo oito delas no estadual e as outras nove pelo Campeonato Brasileiro.

O outro nome que pode ter um "final feliz" pensando na sua permanência no Coritiba de maneira mais duradoura é o meio-campista Matheus Sales que, atualmente, também está por empréstimo. Com direitos pertencentes ao Palmeiras, o Coxa se organiza para fazer uma proposta ao clube paulista segundo informação do portal 'ge' onde existe otimismo no desfecho.

Dentro desse panorama, quem ficaria com situação carente de definição no elenco daqueles que tem contrato terminando em breve seriam o goleiro Alex Muralha, o lateral Patrick Vieira e os zagueiros Nathan Ribeiro e Rhodolfo.