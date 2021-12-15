Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dois nomes do elenco estão de saída do Coritiba

Enquanto o goleiro Marcão será emprestado para o Rio Branco-PR, o atacante Dalberto deve ir para equipe que disputa a Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 14:37

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 14:37

Enquanto segue se esforçando para contratar peças, o Coritiba também olha para dentro do seu elenco, identificando nomes que não façam parte dos planos de Gustavo Morínigo para a temporada 2022, ano de retorno a elite do futebol nacional. > Receba as principais notícias do esporte com o novo canal no TelegramE foi extamente isso que aconteceu com o goleiro Marcão e o atacante Dalberto com modelos de negócio distintos. A informação é do portal 'Banda B'.
No caso do arqueiro de 21 anos de idade que é cria das categorias de base do Coxa Branca, a ideia é emprestá-lo ao Rio Branco-PR para ganho de experiência como profissional, já que a equipe disputa a elite do futebol estadual.
Já quando o assunto é a situação do atacante de 27 anos de idade, a expectativa de que ele repetisse o bom momento que havia vivido com a camisa do Juventude não se confirmou no Alto da Glória, fazendo 15 partidas e não balançando as redes em nenhuma oportunidade.
Com isso, o acordo de empréstimo que finda no próximo dia 31 de dezembro não será renovado e o avante deve ser repassado pelo clube gaúcho ao CSA.
Crédito: Arqueiroseráemprestadoporganhodeexperiência(Divulgação/Coritiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados