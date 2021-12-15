Dois nomes do elenco estão de saída do Coritiba

Enquanto segue se esforçando para contratar peças, o Coritiba também olha para dentro do seu elenco, identificando nomes que não façam parte dos planos de Gustavo Morínigo para a temporada 2022, ano de retorno a elite do futebol nacional. > Receba as principais notícias do esporte com o novo canal no TelegramE foi extamente isso que aconteceu com o goleiro Marcão e o atacante Dalberto com modelos de negócio distintos. A informação é do portal 'Banda B'.

No caso do arqueiro de 21 anos de idade que é cria das categorias de base do Coxa Branca, a ideia é emprestá-lo ao Rio Branco-PR para ganho de experiência como profissional, já que a equipe disputa a elite do futebol estadual.

Já quando o assunto é a situação do atacante de 27 anos de idade, a expectativa de que ele repetisse o bom momento que havia vivido com a camisa do Juventude não se confirmou no Alto da Glória, fazendo 15 partidas e não balançando as redes em nenhuma oportunidade.

Com isso, o acordo de empréstimo que finda no próximo dia 31 de dezembro não será renovado e o avante deve ser repassado pelo clube gaúcho ao CSA.