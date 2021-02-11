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Dois meses após cirurgia, Thiago Maia mostra evolução e volta a trabalhar com bola no Flamengo

Volante usou as redes sociais para postar vídeo com primeiro contato com bola após operar o joelho esquerdo...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 12:33

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 12:33

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Dia após dia, Thiago Maia cumpre os estágios da recuperação da grave lesão nos ligamentos do joelho esquerdo para voltar a atuar pelo Flamengo. Depois de dois meses e oito dias de operar o local, o volante segue o processo de fisioterapia em ritmo acelerado e voltou a ter contato com a bola nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu.
+ BH no topo e Pedro apenas em 16º: confira a lista dos jogadores mais utilizados por Ceni no Flamengo Thiago Maia sofreu a lesão ligamentar no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no dia 14 de novembro. Após idas e vindas, Flamengo e Lille (dono dos direitos do atleta) decidiram pela cirurgia, que foi realizada no início de dezembro. No procedimento, o volante teve o ligamento cruzado anterior e o canto posterolateral reconstruídos.
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A previsão conservadora, na época da cirurgia, era de que Thiago Maia ficasse até oito meses longe dos gramados. No entanto, a recuperação é considerada acima da média, e há a expectativa do volante voltar a atuar antes do tempo previsto. Em 2020, o atleta atuou em 29 partidas pelo Flamengo, com quem tem contrato de empréstimo até o fim de 2021.

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