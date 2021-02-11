Dois meses após cirurgia, Thiago Maia mostra evolução e volta a trabalhar com bola no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Dia após dia, Thiago Maia cumpre os estágios da recuperação da grave lesão nos ligamentos do joelho esquerdo para voltar a atuar pelo Flamengo. Depois de dois meses e oito dias de operar o local, o volante segue o processo de fisioterapia em ritmo acelerado e voltou a ter contato com a bola nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu.

+ BH no topo e Pedro apenas em 16º: confira a lista dos jogadores mais utilizados por Ceni no Flamengo Thiago Maia sofreu a lesão ligamentar no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no dia 14 de novembro. Após idas e vindas, Flamengo e Lille (dono dos direitos do atleta) decidiram pela cirurgia, que foi realizada no início de dezembro. No procedimento, o volante teve o ligamento cruzado anterior e o canto posterolateral reconstruídos.

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