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futebol

Dois jogadores são dispensados pelo Avaí

Azzurra anunciou as saídas do meio-campista Lourenço e do atacante Jô...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 14:25

Publicado em 24 de Março de 2022 às 14:25

O início de campanha muito abaixo do esperado já apresentou as primeiras consequências no Avaí em relação a jogadores que não continuam no elenco pensando no segundo semestre, período onde a equipe disputará a Série A do Brasileirão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO meio-campista Lourenço e o atacante Jô tiveram suas respectivas dispensas oficializadas pelo Leão da Ressacada nessa semana em situação que foi potencializada por conta de uma polêmica envolvendo a presença de ambos em uma festa.
Na madrugada de domingo para segunda-feira (21), dois dias depois do clube ter sido eliminado do Campeonato Catarinense pelo Brusque, ambos foram vistos em uma casa noturna na cidade de São José, Região Metropolitana de Florianópolis, onde estourou uma briga entre casais com direito a tiros sendo disparados.
Mesmo com a atual investigação indicando que nenhum dos dois estava envolvido na briga, o Avaí optou pela rescisão contratual.
Fora das instâncias finais do estadual bem como da Copa do Brasil, o próximo compromisso do time Azzurra será a estreia no Campeonato Brasileiro onde duelará com o América-MG em data e horário ainda a serem especificados pela CBF.
Crédito: Flickr/Avaí

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