Dois jogadores e técnico do Corinthians entram na seleção da 1ª rodada do Brasileirão

Na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Botafogo por 3 a 1, de forma contundente. O expressivo resultado fez Paulinho, Willian e o técnico Vítor Pereira figurarem na seleção da rodada do campeonato. A votação foi feita através de voto popular no perfil do Brasileirão no Twitter.
Paulinho, que vinha em baixa no Timão, fez o primeiro gol do Timão no Nilton Santos, após linda jogada de Willian, que deu ótimo cruzamento para o volante balançar as redes de Gatito Fernández. O camisa 15 foi o volante com a maior porcentagem dos votos, 64,5%.
O camisa 10, que foi preservado pela comissão técnica no intervalo, deu mais um passe para gol, dessa vez para Lucas Piton. As duas assistências contra o Glorioso fizeram Willian ser o meia com maior porcentagem dos votos, 65,8%.
Vítor Pereira também foi prestigiado pelos torcedores. O volume ofensivo do time do Parque São Jorge contra os cariocas, aliado a postura agressiva e firme nos desarmes, fez o português ser eleito o treinador da rodada. Ele superou Antonio 'El Turco' Mohamed, do Atlético-MG, Dorival Jr, do Ceará, e Rogério Ceni, do São Paulo. O lusitano recebeu 39,5% dos votos.
A seleção da 1ª rodada ficou: Éverson; Rafinha, Diego Costa, Nino e Guilherme Arana; Paulinho, Andrey, Willian e Igor Gomes; Hulk e Calleri. Técnico: Vítor Pereira.
O próximo desafio do Corinthians no Brasileirão é no sábado (16), às 19h, contra o Avaí, na Neo Química Arena. Antes, o Timão tem duelo de extrema importância na quarta-feira (13), contra o Deportivo Cali, pela Libertadores.