  • Dois jogadores e técnico do Corinthians entram na seleção da 1ª rodada do Brasileirão
futebol

Dois jogadores e técnico do Corinthians entram na seleção da 1ª rodada do Brasileirão

Pela atuação contra o Botafogo, Paulinho, Willian e Vítor Pereira foram os selecionados do Timão na seleção da rodada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 19:23

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 19:23

Na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Botafogo por 3 a 1, de forma contundente. O expressivo resultado fez Paulinho, Willian e o técnico Vítor Pereira figurarem na seleção da rodada do campeonato. A votação foi feita através de voto popular no perfil do Brasileirão no Twitter.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros que comandaram o Timão
Paulinho, que vinha em baixa no Timão, fez o primeiro gol do Timão no Nilton Santos, após linda jogada de Willian, que deu ótimo cruzamento para o volante balançar as redes de Gatito Fernández. O camisa 15 foi o volante com a maior porcentagem dos votos, 64,5%.
O camisa 10, que foi preservado pela comissão técnica no intervalo, deu mais um passe para gol, dessa vez para Lucas Piton. As duas assistências contra o Glorioso fizeram Willian ser o meia com maior porcentagem dos votos, 65,8%.
Vítor Pereira também foi prestigiado pelos torcedores. O volume ofensivo do time do Parque São Jorge contra os cariocas, aliado a postura agressiva e firme nos desarmes, fez o português ser eleito o treinador da rodada. Ele superou Antonio 'El Turco' Mohamed, do Atlético-MG, Dorival Jr, do Ceará, e Rogério Ceni, do São Paulo. O lusitano recebeu 39,5% dos votos.
A seleção da 1ª rodada ficou: Éverson; Rafinha, Diego Costa, Nino e Guilherme Arana; Paulinho, Andrey, Willian e Igor Gomes; Hulk e Calleri. Técnico: Vítor Pereira.
O próximo desafio do Corinthians no Brasileirão é no sábado (16), às 19h, contra o Avaí, na Neo Química Arena. Antes, o Timão tem duelo de extrema importância na quarta-feira (13), contra o Deportivo Cali, pela Libertadores.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

