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futebol

Dois jogadores do Sport são emprestados ao Confiança

Informação sobre as transferências dos jovens Luciano Juba e Pedrão foi confirmada pelo clube sergipano...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 18:40
Crédito: Jogadores são formados na base do Sport (Divulgação/Confiança
Nomes que conhecem bem a gestão do técnico Daniel Paulista, treinador ex-Sport hoje no Confiança, o zagueiro Pedrão e o lateral-esquerdo Luciano Juba foram emprestados pelo Leão da Ilha ao clube sergipano. >Leão em terceiro: a classificação atualizada do PernambucanoEm informação que foi confirmada pelo Confiança nos seus canais oficiais, o vínculo de empréstimo terá duração até o fim da temporada 2021 e representará apenas um alívio parcial na folha salarial do clube pernambucano. Isso porque, segundo o que foi apurado, as equipes dividirão os vencimentos dos dois atletas.
Tanto Luciano como Pedrão, ambos com 21 anos de idade, são formados nas categorias de base do Sport e vão para o Confiança na busca de ganharem maior experiência profissional em um cenário até mais previsível do que o momento vivido pela equipe pernambucana. Isso porque, após a demissão do técnico Jair Ventura, o clube da Praça da Bandeira passará por um processo eleitoral na próxima sexta-feira (9) para a escolha de um novo presidente.
Somente à partir daí, o clube intensificará novamente a sua busca por um treinador responsável, principalmente, por recuperar o moral da equipe eliminada precocemente da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e que só conseguiu dois triunfos em 13 compromissos válidos pela temporada 2021.

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