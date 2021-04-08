Dois jogadores do Sport são emprestados ao Confiança

Crédito: Jogadores são formados na base do Sport (Divulgação/Confiança

Nomes que conhecem bem a gestão do técnico Daniel Paulista, treinador ex-Sport hoje no Confiança, o zagueiro Pedrão e o lateral-esquerdo Luciano Juba foram emprestados pelo Leão da Ilha ao clube sergipano. >Leão em terceiro: a classificação atualizada do PernambucanoEm informação que foi confirmada pelo Confiança nos seus canais oficiais, o vínculo de empréstimo terá duração até o fim da temporada 2021 e representará apenas um alívio parcial na folha salarial do clube pernambucano. Isso porque, segundo o que foi apurado, as equipes dividirão os vencimentos dos dois atletas.

Tanto Luciano como Pedrão, ambos com 21 anos de idade, são formados nas categorias de base do Sport e vão para o Confiança na busca de ganharem maior experiência profissional em um cenário até mais previsível do que o momento vivido pela equipe pernambucana. Isso porque, após a demissão do técnico Jair Ventura, o clube da Praça da Bandeira passará por um processo eleitoral na próxima sexta-feira (9) para a escolha de um novo presidente.