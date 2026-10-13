Tanto Lula quanto Flávio vão precisar do apoio de Gilmar Mendes no STF para governar, diz constitucionalista

Quais são as implicações de mudar isso? Bom, para o STF, ele perde um instrumento de proteção muito forte. Há indícios de que o andamento [de investigações] ou a morosidade e, eventualmente, o arquivamento podem ser usados em parte do que é a negociação do Supremo para causas importantes nesse diálogo com o mundo político, que virou cada vez mais um ambiente de negociação, do que necessariamente só de controle [de constitucionalidade]. Então, o STF perderia esse instrumento, porque, como você tem uma classe política delinquente, seria muito fácil ter esse controle sobre praticamente toda essa classe política que atua ali no Legislativo.