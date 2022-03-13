Dois jogadores do Fluminense são selecionados para a Equipe da Semana na Libertadores

Depois do fim de todos os jogos pela terceira fase da Libertadores, a Conmebol divulgou a Equipe da Semana em suas redes sociais. Na seleção, o atacante Germán Cano e o volante André foram os destaques do Fluminense para a entidade. Além deles, Abel Braga também foi eleito Técnico da Semana pela maior vantagem na partida de ida. No jogo contra o Olimpia, na última quarta-feira, Cano abriu o placar e marcou o terceiro gol do Flu, o centésimo do clube na Libertadores. Entre os goleadores da rodada, o argentino está empatado com Fernando Cardozo, do time adversário. Porém, apenas o centroavante tricolor foi escolhido para a Equipe da Semana. André, por sua vez, deu a assistência para o gol de Luiz Henrique, o segundo da noite, e fez uma partida segura. O volante acertou 93% dos passes, fez quatro lançamentos e levou a melhor nos duelos. Os dados são do SofaScore.