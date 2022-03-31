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futebol

Dois dias depois do Juventude, Bahia oficializa empréstimo de Óscar Ruiz

Esquadrão aguardou conclusão burocrática para sacramentar a negociação...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 10:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 10:52
Com dois dias de "atraso" em relação ao Juventude, o Bahia oficializou a negociação por empréstimo do meio-campista paraguaio Óscar Ruiz junto ao clube de Caxias do Sul com validade até o fim da temporada.>O conteúdo do LANCE! também está no TikTokSegundo pontuou o clube, o aguardo aconteceu para a conclusão do processo burocrático em relação a assinatura de todos os documentados, aguardando que todos os termos estivessem devidamente acertados antes de sacramentar o negócio.
Jogador de 30 anos de idade que chegou ao Esquadrão vindo do Cerro Porteño em março de 2021, Ruiz custou o equivalente a 400 mil dólares (R$ 2,2 milhões, na cotação da época) para que 50% de seus direitos passassem a ser do Tricolor.
Sem conseguir estabelecer uma regularidade que lhe rendesse lugar de maior frequência entre os titulares. Foram 34 partidas e apenas um gol marcado no período onde Óscar foi comandado por três treinadores diferentes: Dado Cavalcanti, Diego Dabove e, mais recentemente, Guto Ferreira.
Crédito: Jogadornãotempassagemmarcantenofutebolbrasileiro(Divulgação/ECBahia

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