Dois dias antes do Dérbi, Corinthians faz treino interno dentro de sua academia

Na tarde desta terça-feira (15), no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu prosseguimento na preparação para o Dérbi de quinta-feira (17), às 20h30 no Alllianz Parque, contra o Palmeiras, em duelo atrasado da sexta rodada do Paulistão.> GALERIA - Hoje, Raphael Veiga ou Renato Augusto? Redação do LANCE! opina

A comissão técnica, liderada por Vítor Pereira, organizou um treino em circuitos dentro da academia do CT. Os atletas foram divididos em três grupos e passaram por todos os exercícios organizados pela comissão.

Apenas os goleiros do elenco foram ao campo, onde os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos organizaram trabalhos específicos da posição.

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Desde a chegada do técnico português, garotos da base do Timão vem participando dos treinamentos da equipe. Nesta segunda-feira, três jogadores da base completaram as atividades do dia: o zagueiro Robert Renan; e os meias Biro e Matheus Araújo.

Robert Renan foi relacionado pela comissão técnica do Time do Povo para o duelo do último sábado, contra a Ponte Preta. Contudo, não ganhou minutos na goleada.

Na quarta-feira (15), no período da manhã, o Corinthians faz o último treino visando o Dérbi diante do Palmeiras.