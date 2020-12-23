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Dois desfalcam, quatro podem voltar. Que Vasco Ricardo Sá Pinto deve escalar contra o Athletico-PR?

Jadson e Henrique receberam o terceiro cartão amarelo da sequência e não poderão jogar diante do Furacão. Neto Borges, Leonardo Gil, Benítez e Talles Magno poderão retornar...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 08:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O ditado diz que "em time que está ganhando não se mexe". E em time que não vencia há mais de mês, tinha três desfalques, mas superou um time do alto da tabela: Ricardo Sá Pinto deve ou não deve mexer? O treinador até terá, mas com diferentes contextos a serem avaliados.Estiveram fora do jogo contra o Santos, por suspensão, Neto Borges, Leonardo Gil e Talles Magno. Por lesão, Martín Benítez. Mesmo assim, a seca de vitórias, que vinha desde meados de novembro, chegou ao fim. Os três primeiros poderão podem voltar, e é possível que o meia argentino também.
Por outro lado, Henrique e Jadson receberam cartões amarelos, diante do Alvinegro Praiano, que os suspendem para o duelo contra o Athletico-PR, neste domingo. Na lateral esquerda, o retorno de Neto parece natural. No meio-campo, Carlinhos fez o gol da vitória e o argentino depende da recuperação a tempo.
Confira as escalações das duas últimas partidas:
Contra o Fluminense, sem os desfalques:Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson, Leandro Castan e Neto Borges; Marcos Junior e Gil; Torres, Benítez e Vinícius; Cano.
Contra o Santos, com os desfalques:Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson, Leandro Castan e Henrique; Andrey e Marcos Júnior; Vinícius, Carlinhos e Juninho; Cano.
Sem Jadson, a entrada de Marcelo Alves seria lógica. Foi ele quem entrou no decorrer da última partida. Gil chegou com cartaz, mas parece demonstrar dificuldades físicas. Sacar Marcos Júnior ou não será decisão a ser tomada pelo treinador, obviamente.
Assim como os retornos de Benítez e Talles Magno vão passar pelo treinador. E há quase que um consenso sobre a maior capacidade técnica deles, em relação a Carlinhos e Juninho (Talles já fora reserva antes de ser desfalque). A questão é a consistência defensiva que os substitutos deram no último jogo.
Sá Pinto tomará a decisão dele. E você, o que faria?
-> Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro

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