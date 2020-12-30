Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dois anos e meio após pedir demissão, Zé Ricardo deve encontrar ambiente diferente no Vasco
futebol

Dois anos e meio após pedir demissão, Zé Ricardo deve encontrar ambiente diferente no Vasco

Iminente novo treinador do Cruz-Maltino deixou o cargo no início da gestão de Alexandre Campello em meio a atritos e desgaste com a política do clube. Time, agora, treina longe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 08:30

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 08:30

Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br
Ao que tudo indica, a oficialização de Zé Ricardo como novo treinador do Vasco é questão de tempo. Talvez, questão de horas. O treinador, então, voltaria para o clube do qual se demitiu com a turbulência política do início da gestão de Alexandre Campello de cenário. Mas o que mudou daquele momento para o atual? A resposta está na perspectiva de um melhor ambiente.Foi há dois anos e meio. O momento da demissão foi exatamente a noite de 2 de junho de 2018, depois de uma derrota para o Botafogo, em São Januário. Ainda no vestiário, o treinador surpreendeu a todos. Só que não foi a primeira vez que ele ameaçou deixar a Colina Histórica.
Semanas antes, ele já sentia o desgaste dos problemas internos do clube e precisou ser demovido da ideia de sair. Campello e Fred Lopes, então vice-presidente de futebol, negociaram um reajuste salarial e uma ampliação nos poderes do treinador.
O trabalho seguiu, mas uma negociação frustrada tirou o treinador do sério. Após idas e vindas, o próprio Zé Ricardo afirmou que estava selada a contratação de Lucas Cândido e Marquinhos, do Atlético-MG, em troca por Evander. Dias depois, porém, o próprio Campello desistiu. Mais alguns dias e a derrota para o Botafogo se deu.
Eram atritos e mais atritos que respingavam no departamento de futebol, Zé Ricardo entendia que treinar fora de São Januário era importante. E isso se deu a partir de março daquele 2018, quando o clube assinou o contrato para treinar no CT do Almirante, em Vargem Pequena.
Confirmado o retorno do treinador neste final de 2020, ele vai trabalhar novamente na Zona Oeste, mas no novo CT do Almirante (que recebeu o mesmo nome que batizou o espaço anterior). O local foi inaugurado em setembro e será ampliado em breve.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Zé Ricardo esteve no Vasco durante um dos períodos mais conturbados do nada tranquilo mandato que está terminando. Aliás, mesmo antes, durante o processo eleitoral de 2017, que só terminou em 2018. O Cruz-Maltino chegou a ter dúvida sobre ter passagens para viajar antes de um jogo da Copa Libertadores.
O Vasco atual treina longe de São Januário e a política promete viver dias menos turbulentos. Apesar do eterno fervilhar da política, Jorge Salgado será empossado como presidente na segunda quinzena de janeiro e deve ter amplo apoio interno. Ambiente de paz para o iminente treinador trabalhar, bem diferente do que havia na primeira passagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados