Dodô tem lesão muscular confirmada e ficará fora dos campos por tempo indeterminado

O Atlético-MG ganhou mais um problema. O lateral-esquerdo Dodô teve constatada uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no jogo contra o Internacional. O jogador entrou nos segundo tempo da vitória sobre o Colorado por 1 a 0. Dodô engrossa uma já extensa lista de ausências do time, que tem gerado dor de cabeça no técnico Cuca. O treinador não conta com Savarino, Junior Alonso, Alan Franco e Vargas, todos na Copa América, Savinho, com a seleção sub-17, Igor Rabello e Zaracho, ambos com Covid-19 e agora Dodô, que não tem prazo para retorno. Dodô, que é o reserva imediato de Guilherme Arana, pode obrigar Cuca a improvisar, pois Arana está convocado para a seleção olímpica que irá à Tóquio e para o jogo de segunda-feira, contra a Chapecoense, pode não estar em campo, já que levou pontos na cabeça após um choque com o ataque Vinicius, do Internacional. Se Arana também não puder jogar contra a Chapecoense, Cuca pode usar algum atleta das categorias de base ou improvisar o volante Allan, que já atuou como lateral com Jorge Sampaoli.