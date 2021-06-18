Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dodô tem lesão muscular confirmada e ficará fora dos campos por tempo indeterminado
futebol

Dodô tem lesão muscular confirmada e ficará fora dos campos por tempo indeterminado

O jogador sentiu o problema no duelo contra o Internacional, na última quarta-feira, 16...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jun 2021 às 18:53
Crédito: Dodô se lesionou no segundo tempo do jogo contra o Internacional, pelo Brasileiro- (Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG ganhou mais um problema. O lateral-esquerdo Dodô teve constatada uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no jogo contra o Internacional. O jogador entrou nos segundo tempo da vitória sobre o Colorado por 1 a 0. Dodô engrossa uma já extensa lista de ausências do time, que tem gerado dor de cabeça no técnico Cuca. O treinador não conta com Savarino, Junior Alonso, Alan Franco e Vargas, todos na Copa América, Savinho, com a seleção sub-17, Igor Rabello e Zaracho, ambos com Covid-19 e agora Dodô, que não tem prazo para retorno. Dodô, que é o reserva imediato de Guilherme Arana, pode obrigar Cuca a improvisar, pois Arana está convocado para a seleção olímpica que irá à Tóquio e para o jogo de segunda-feira, contra a Chapecoense, pode não estar em campo, já que levou pontos na cabeça após um choque com o ataque Vinicius, do Internacional. Se Arana também não puder jogar contra a Chapecoense, Cuca pode usar algum atleta das categorias de base ou improvisar o volante Allan, que já atuou como lateral com Jorge Sampaoli.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados