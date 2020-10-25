Dodi despista sobre renovação com o Fluminense, mas diz: 'Muito feliz aqui'

Crédito: Maga Jr/ Ofotografico/ LANCEPRESS!

Eleito o craque do jogo pela TV Globo após a vitória por 3 a 1 contra o Santos, o volante Dodi preferiu não dar muitos detalhes sobre o processo de renovação de contrato com o Fluminense. O jogador está há meses em negociação com o clube, que aguarda uma resposta definitiva nos próximos dias para, enfim, encerrar a novela. O vínculo atual é válido apenas até dezembro.

- Estou muito feliz aqui. O pessoal está resolvendo. Espero que dê tudo certo - afirmou o jogador.

As primeiras conversas começaram ainda no início do ano, mesmo quando o volante era reserva. Com a ascensão e o status de titular, os empresários de Dodi pediram uma valorização do jogador. O clube aumentou a proposta uma vez e o fez novamente na última semana, mas os representantes ainda não responderam. A vontade do atleta é permanecer.

– Primeiro, estou muito feliz pelo troféu (de melhor em campo). Agradeço a minha equipe por ter me ajudado ao máximo. Foi um jogo muito difícil, o time do Santos é uma excelente equipe, confronto direto. Estou feliz pela entrega da equipe. Agora é trabalhar porque tem jogo difícil com o Fortaleza. É ir lá e buscar os três pontos – disse.