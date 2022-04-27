Documentário 'Acesso Total Botafogo', da Globo, é premiado com a prata no New York Festivals

O documentário "Acesso Total: Botafogo", que foi exibido no final do ano passado, levou a medalha de prata no New York Festivals TV & Film Awards 2022, evento que reúne as melhores produções mundiais da indústria da televisão e do cinema. A obra concorreu como "Melhor Documental de Esportes".

A série, dirigida por Antonio Bento Ferraz e Flavio Winter, foi exibida pelo Globo Play e pelo SporTV. O intuito da obra foi mostrar os bastidores da campanha do Botafogo na segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2021. O documentário retrata treinamentos, conversas no vestiário, negociações e acompanha toda a trajetória do Glorioso até a conquista da competição.

Em 2020, o "Acesso Total" acompanhou os bastidores do Corinthians. No ano passado, o documentário retratou toda a arrancada do Botafogo sob o comando do treinador Enderson Moreira.