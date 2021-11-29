Do gol de Romildo ao troféu: o 'enredo de filme' que levou o Botafogo ao título da Série B

Tudo começou no Sergipe. Era dia 24 de julho e o Botafogo, na 14ª colocação da Série B do Brasileirão, tinha a estreia do treinador Enderson Moreira diante do Confiança. Quatro meses depois, o Alvinegro se confirmou como campeão do Campeonato Brasileiro com uma rodada antecedência e se despediu do torneio com uma festa da torcida no empate por 2 a 2 do Guarani.+ Ao L!, Kanu comemora redenção e título pelo Botafogo: 'É o dia mais feliz da minha vida'

O "enredo de filme", do fato de superar dificuldades, evoluir e chegar à glória, marcou o Botafogo nesta campanha da Série B. O título, que chegou de maneira incontestável após um segundo turno de apenas duas derrotas, foi um reflexo do crescimento da equipe sob a chegada do novo treinador.

Do gol de Romildo após um chute de fora da área e a vitória sobre o Confiança até a explosão de mais de 35 mil pessoas quando Joel Carli e Kanu ergueram o troféu da Série B, apenas quatro meses se passaram. Na teoria, parece que foi uma eternidade e que um novo time surgiu durante este período.

O LANCE! mostra momentos marcantes da campanha do Botafogo.ONDE TUDO ERA MATO...O Botafogo teve um início irregular de Série B. Com Marcelo Chamusca, o time tinha dificuldade para embalar uma sequência de resultados positivos. Até tiveram boas atuações coletivas - como o 3 a 0 sobre o Remo -, mas não aparecia uma forma natural de resultados e atuações.

Com situação praticamente irreversível dentro e fora de campo, com a pressão dos torcedores, Chamusca foi demitido após um empate em 3 a 3 com o Cruzeiro no Nilton Santos, com três gols do Chay. Mesmo com a atuação de gala do camisa 14, o desempenho coletivo do Alvinegro foi abaixo da média. Fim da linha.A BUSCA PELO DOIDO​Após a demissão, o Botafogo tinha um alvo definido para ser o novo treinador: Lisca. Em uma semana de negociações e recusas, o Alvinegro viu o técnico fechar com o Vasco em uma negociação curta - totalmente o contrário com o clube de General Severiano.

Neste período, o time continuava sem apresentar grandes coisas em campo. Na casamata, Ricardo Resende, treinador do sub-20, foi chamado de forma interina para comandar o time contra Brusque e Goiás: duas derrotas. O Glorioso, então, apostava em Enderson Moreira.

INÍCIO COM CONFIANÇA​Enderson teve pouco tempo para treinar, mas começou o trabalho com vitória: 1 a 0 sobre o Confiança. Longe de ter sido uma atuação dos sonhos, com Diego Loureiro aparecendo com boas defesas. Um resultados positivo, contudo era o que o time, a curto prazo, precisava.

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Em São Januário, um atropelo: 4 a 0 que poderia ter sido até mais. Mesmo sem Chay, o Alvinegro passou por cima e praticamente confirmou que o Vasco continuaria na Série B - algo que se confirmou rodadas depois.O ALÍVIO!​O Operário havia aberto o placar. Um momento de tensão tinha passado pelo Estádio Nilton Santos, mas logo foi embora: o Alvinegro virou a partida, venceu por 2 a 1 e sacramentou o retorno à Série A no dia 15 de novembro.

Contra o Guarani, a coroação da conquista: pouco importou o empate por 2 a 2, as arquibancadas estiveram lotadas para ver o time levantar o troféu. Era a história da temporada 2021 completa com um final feliz.