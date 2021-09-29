Do corte olímpico ao título brasileiro, Adriana comemora título pelo Corinthians

Destaque na final do Campeonato Brasileiro, ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no último domingo (26), na Neo Química Arena, a atacante Adriana viveu altos e baixos nesta temporada.

Pouco mais de um mês após o corte, Adriana por retornar aos gramados, jogando pelo Timão, e foi fundamental nas fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro.

- Quando me lesionei, me cuidei o bastante para poder voltar o mais rápido possível a jogar pelo Timão e deu tudo mais que certo: Sou tricampeã pelo maior clube do Brasil - disse Adriana.

No Corinthians desde 2018, a jogadora já havia conquistado o Brasileirão em 2018 e 2020, além do bicampeonato paulista de 2019 e 2020 - que pode se tornar tri, já que as Brabas lideram o Estadual neste ano.

Com 101 jogos disputados com a camisa corintiana, a atleta, inclusive, foi uma das escolhidas para a campanha de lançamento do novo terceiro uniforme do Timão.