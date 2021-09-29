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Do corte olímpico ao título brasileiro, Adriana comemora título pelo Corinthians

Autora de um gol e uma assistência na final contra o Palmeiras, atacante conquistou o quinto título pelo Timão: 'Sou tricampeã pelo maior clube do Brasil'...

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 14:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2021 às 14:07
Destaque na final do Campeonato Brasileiro, ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no último domingo (26), na Neo Química Arena, a atacante Adriana viveu altos e baixos nesta temporada.
Pouco mais de um mês após o corte, Adriana por retornar aos gramados, jogando pelo Timão, e foi fundamental nas fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro.
- Quando me lesionei, me cuidei o bastante para poder voltar o mais rápido possível a jogar pelo Timão e deu tudo mais que certo: Sou tricampeã pelo maior clube do Brasil - disse Adriana.
No Corinthians desde 2018, a jogadora já havia conquistado o Brasileirão em 2018 e 2020, além do bicampeonato paulista de 2019 e 2020 - que pode se tornar tri, já que as Brabas lideram o Estadual neste ano.
Com 101 jogos disputados com a camisa corintiana, a atleta, inclusive, foi uma das escolhidas para a campanha de lançamento do novo terceiro uniforme do Timão.
- Foi muito especial ser escolhida para apresentar ao público nosso novo manto. Eu sou muito privilegiada por tudo que estou vivendo com o Corinthians. São mais de 100 jogos com essa camisa e sempre farei o possível para esse número aumentar cada vez mais. Gratidão a Deus e a todos do clube - destacou Adriana.

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