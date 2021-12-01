Do banco de reservas a jogador fundamental do título: relembre a temporada de Carli no Botafogo

O zagueiro Carli foi um dos rostos da conquista do título da Série B pelo Botafogo. Porém, o início da segunda passagem do argentino pelo clube, não foi de muita evidência. Carli foi reserva da equipe desde que retornou ao Alvinegro e só entrou em campo no final do primeiro turno da Série B. O LANCE! relembra a trajetória do capitão na temporada.RETORNO AO BOTAFOGOCarli retornou ao Botafogo em menos de um ano em que teve seu contrato rescindido. Na época, o zagueiro tinha sido desligado do clube por ter um dos maiores salários do elenco e, mesmo contra a vontade pessoal, deixou a instituição. Em março deste ano, voltou devido a um acordo sobre uma dívida milionária que o Alvinegro tinha com o jogador.

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O ex-capitão, contudo, não retornou apenas para quitar uma dívida. A diretoria do Botafogo acreditou que Carli poderia ser uma liderança no vestiário da equipe para a Série B - o que de fato aconteceu. Em sua primeira passagem no clube, de janeiro de 2016 a junho de 2020, o argentino foi um dos heróis do título carioca de 2018 e se tornou um dos estrangeiros que mais vestiram a camisa alvinegra.BANCO COM CHAMUSCAPor conta da pandemia, a temporada de 2021 começou em março, com o início do Campeonato Carioca. Já sob o comando do então novo técnico Marcelo Chamusca, o zagueiro Carli sequer chegou a entrar em campo pelo Botafogo no estadual ou também nas duas primeiras fases da Copa do Brasil. Foi o único atleta do elenco, enquanto Chamusca esteve no cargo, que tinha condições e não atuou.

Ainda com Chamusca, mas agora na Série B, Carli seguiu como reserva. O zagueiro ainda chegou a ficar fora por quase um mês, em julho, devido a uma lesão na coxa. Porém, isto não era desculpa para a ausência do argentino em campo, pois a dupla de zaga titular era Gilvan e Kanu. Em 10 rodadas no campeonato, a defesa foi vazada 14 vezes.

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TITULARIDADE E SOBERANIA NA ZAGACom a queda de Marcelo Chamusca, a situação de Carli mudou. Enderson Moreira assumiu e, em seu quarto jogo sob o comando da equipe, colocou o zagueiro para jogar. Na ocasião, entrou na segunda etapa e pegou a faixa de capitão na vitória contra a Ponte Preta no Nilton Santos, pela 16ª rodada da Série B. Em seguida, na 18ª rodada, o argentino foi titular pela primeira vez desde seu retorno e marcou o gol da vitória sobre o Brasil de Pelotas.