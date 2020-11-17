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DM do Cruzeiro fica mais vazio e Scolari ganha várias opções para montar a equipe

O técnico da Raposa está com praticamente todo o elenco disponível e terá como ter um número maior de variações na armação tática do time...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 19:17
Crédito: Marco Antônio vira opção para Felipão para formar o meio de campo da Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
A longa folga do Cruzeiro antes do duelo de sexta-feira, 20 de novembro, contra o Figueirense, no Mineirão, ajudou a Raposa a recuperar vários atletas que estavam com problemas físicos. Assim, o técnico Luiz Felipe Scolari terá mais opções para armar a equipe na sequência da Série B. O time celeste já tem os retornos dos laterais Matheus Pereira, que teve um problema no joelho esquerdo, e Rafael Luiz, recuperado da Covid-19. A dupla pode ser relacionada para o compromisso contra os catarinenses. Outras boas novas para Scolari são a presença de Arthur Caike, do meia Marco Antônio, que também deixaram o departamento médico e estão na fase de recondicionamento físico. Também estão neste estágio de preparação física, o zagueiro Léo, o volante Henrique e o atacante Stênio. Com esse cenário de redução drástica de problemas físicos no Cruzeiro, Felipão terá algo que Enderson Moreira e Ney Franco não tiveram no período que comandaram o time: um elenco mais saudável e apto a jogar com mais frequência.
Os desfalques da Raposa para o jogo contra o Figueirense são o Filipe Machado pelo terceiro amarelo, e William Pottker por ter sido expulso contra o Guarani. O Cruzeiro está com 24 pontos no Brasileiro da Série B e ocupa a 15ª colocação da competição. O time celeste não perde a sete jogos, sendo cinco com Felipão no comando.

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