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futebol

DM cheio no Cruzeiro: Léo, Jean e Marco Antônio com problemas físicos

O clube celeste informou que os três jogadores apresentaram casos que os afastarão dos trabalhos e jogos do time mineiro...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 12:54

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 12:54
Crédito: O capitão Léo está de fora do duelo contra o Avái, sexta-feira, 25, pela Série B-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O elenco do Cruzeiro, comandado por Ney Franco, terá três desfalques para os próximos dias, incluindo para o duelo desta sexta-feira, 25 de setembro, contra o Avaí, no Mineirão pela 11ª rodada da Série B. O clube informou que Jean, Léo e o meia Marco Antônio apresentaram problemas físicos e não poderão ser utilizados por Ney Franco. Confira abaixo a situação de cada atleta da Raposa. Jean O Cruzeiro informou que Jean foi submetido a exames que constataram a presença de um edema ósseo no joelho esquerdo. Desta forma, o atleta já iniciou tratamento fisioterápico no clube e ficará ausente dos treinamentos e jogos nas próximas semanas. Marco Antônio O meia Marco Antônio sofreu um edema muscular na coxa direita. O atleta passará por tratamento, seguido de um trabalho de fortalecimento e equilíbrio muscular. Léo O zagueiro Léo está vetado do compromisso diante do Avaí, devido a um pequeno edema ósseo no joelho direito. A expectativa é o que o atleta retome as atividades em campo na próxima semana.

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