DM cheio no Cruzeiro: Léo, Jean e Marco Antônio com problemas físicos

O elenco do Cruzeiro, comandado por Ney Franco, terá três desfalques para os próximos dias, incluindo para o duelo desta sexta-feira, 25 de setembro, contra o Avaí, no Mineirão pela 11ª rodada da Série B. O clube informou que Jean, Léo e o meia Marco Antônio apresentaram problemas físicos e não poderão ser utilizados por Ney Franco. Confira abaixo a situação de cada atleta da Raposa. Jean O Cruzeiro informou que Jean foi submetido a exames que constataram a presença de um edema ósseo no joelho esquerdo. Desta forma, o atleta já iniciou tratamento fisioterápico no clube e ficará ausente dos treinamentos e jogos nas próximas semanas. Marco Antônio O meia Marco Antônio sofreu um edema muscular na coxa direita. O atleta passará por tratamento, seguido de um trabalho de fortalecimento e equilíbrio muscular. Léo O zagueiro Léo está vetado do compromisso diante do Avaí, devido a um pequeno edema ósseo no joelho direito. A expectativa é o que o atleta retome as atividades em campo na próxima semana.