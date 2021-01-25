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Dívida do Barcelona ultrapassa o valor de 1 bilhão de euros, com 730 milhões em curto prazo

Crise financeira no clube espanhol aumenta cada vez mais, chegando em valor exorbitante apenas em dívidas de curto prazo...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 17:22

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 17:22

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
A dívida do Barcelona alcançou valores inimagináveis. Nesta segunda-feira, o clube espanhol apresentou um relatório com os valores de sua dívida. O valor total é de 1,130 bilhões de euros (R$ 7,5 bilhões), sendo 730 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões) apenas em curto prazo.
O Barcelona vai conseguir melhorar o desempenho no Espanhol? Veja a tabelaO valor total da dívida aumentou bastante, considerando principalmente que a quantia representava 488,4 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) no final da temporada 2019-2020. O clube está negociando o pagamento com os credores por conta do impacto que a pandemia teve na instituição.
Em um ano de eleições, o Barcelona vê a dívida crescer em um momento extremamente delicado de sua história. O pagamento pode ser adiado até 30 de junho de 2021, mas é improvável que o valor seja obtido até a data. O clube ainda esperava faturar mais 56 milhões de euros (R$ 371 milhões) na temporada, mas nada é garantido atualmente.
O valor de 164 milhões de euros (R$ 1 bilhão) representa apenas a dívida aos jogadores. Mesmo que os salários tenham sido reduzidos e alguns elementos da equipe tenham sido negociados, o valor permanece alto, e é improvável que o Barcelona consiga diminuir consideravelmente em curto prazo.

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