Disputa entre Fred e Atlético-MG só terá fim em março de 2021

Fred e Atlético-MG estão em disputa pelos R$ 10 milhões desde de janeiro de 2018, quando o alvinegro entrou com uma ação na na CNRD(Câmara Nacional de Resolução de Disputas), ligada à CBF para cobrar o jogador, que assinou com o rival Cruzeiro, quebrando uma cláusula do seu contrato, que previa a não ida dele para a Raposa se deixasse o Galo. A CNRD condenou Fred a pagar o Galo, mas o jogador foi atrás da Justiça Comum para invalidar a decisão arbitral. Recentemente, o atacante do Flu teve uma dura derrota, pois o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais extinguiu o processo contra o Atlético-MG e ainda obrigou o jogador a pagar R$ 600 mil de honorários aos advogados do Galo. Fred recorreu da decisão da CNRD e foi em busca de outra câmara arbitral , o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), que vai definir tudo em março de 2021, quando, finalmente o processo terá um término.