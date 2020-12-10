Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Disputa entre Fred e Atlético-MG só terá fim em março de 2021

O clube mineiro cobra do jogador uma multa milionária que, em 2018, estava na casa dos R$ 10 milhões por uma multa rescisória não paga pelo atleta, que foi para o Cruzeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 21:28

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 21:28

Crédito: Fred e Galo já completaram dois anos de disputa judicial e só em março de 2021, que o caso terá solução-(Mailson Santana / Fluminense FC
Atlético-MG e Fred, atualmente no Fluminense, continuam em litígio judicial por conta da disputa sobre os R$ 10 milhões que o jogador teria de pagar ao galo pela rescisão de contrato, em 2017, quando ele foi para o Cruzeiro.
A equipe mineira conseguiu, no início de novembro, uma decisão favorável na Justiça do Trabalho, que decidiu extinguir a ação movida pelo jogador. Mas, Fred e seus advogados entraram com um pedido de revisão (embargos declaratórios), que não foi aceito.
Fred e Atlético-MG estão em disputa pelos R$ 10 milhões desde de janeiro de 2018, quando o alvinegro entrou com uma ação na na CNRD(Câmara Nacional de Resolução de Disputas), ligada à CBF para cobrar o jogador, que assinou com o rival Cruzeiro, quebrando uma cláusula do seu contrato, que previa a não ida dele para a Raposa se deixasse o Galo. A CNRD condenou Fred a pagar o Galo, mas o jogador foi atrás da Justiça Comum para invalidar a decisão arbitral. Recentemente, o atacante do Flu teve uma dura derrota, pois o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais extinguiu o processo contra o Atlético-MG e ainda obrigou o jogador a pagar R$ 600 mil de honorários aos advogados do Galo. Fred recorreu da decisão da CNRD e foi em busca de outra câmara arbitral , o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), que vai definir tudo em março de 2021, quando, finalmente o processo terá um término.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Relator de CPI pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet
Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados