Dirigentes exaltam Rafael na chegada ao Botafogo: 'Nunca vi um cara abrir mão do que você abriu'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Rafael chegou. O novo dono da lateral direita do Botafogo foi apresentado nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, mas, antes de o jogador falar, o esforço dele foi reconhecido pelos dirigentes. O diretor de futebol do Glorioso, Eduardo Freeland, foi o mais contundente.- É um grande prazer estar participando desse momento. Essa gestão chega com a intenção de um engrandecimento de um clube que já foi enorme no passado, e que temos certeza que voltará a ser enorme. Estamos caminhando para isso. Eu nunca vi no futebol algo como o que o Rafael está fazendo para estar aqui. Quando analisamos a carreira dele e colhemos informações sobre tudo que queremos dele, conta muito para trazê-lo para nós. Todas as informações foram muito boas do ser humano que você, além do atleta. Uma das bases do elenco é essa. Nunca vi um cara abrir mão do que você abriu para estar aqui. Pode contar conosco - garantiu o dirigente.

A mobilização da torcida também foi exaltada. Jorge Braga, CEO do Botafogo, celebrou a sinergia que resultou na chegada do jogador de 31 anos ao clube.

- Hoje é um dia de muita alegria. Particularmente, eu fiquei muito impressionado com essa mobilização da torcida e, principalmente, do Rafael. Acho que é possível juntar razão com paixão. Cada milímetro da contratação foi pensado, e também queria agradecer aos sócios-torcedores - lembrou.

Já Vinícius Assumpção, vice-presidente geral, lembrou a importância do presidente do Alvinegro, Durcesio Mello, durante as negociações.