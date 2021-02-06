Dirigentes do Flamengo provocam cartola do Botafogo após rebaixamento: 'Lacrador demagogo'

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A derrota para o Sport por 1 a 0, nesta sexta-feira, confirmou o rebaixamento do Botafogo à Série B do Brasileirão na próxima temporada. Poucas horas depois do fim da partida, cartolas do Flamengo usaram as redes sociais para cutucar a diretoria do rival carioca.

+ Fla na cola do Inter: veja a tabela completa do BrasileirãoO primeiro a se manifestar foi Diogo Lemos, membro do conselho de futebol do Rubro-Negro. O cartola destacou que a situação delicada do Botafogo tem responsáveis e relembrou a época em que dirigentes do rival participaram de programas esportivos criticando a postura do Flamengo durante a pandemia da Covid-19, inclusive, citando o incêndio do Ninho do Urubu.

- É hora de alguns programas esportivos darem aos representantes do clube rebaixado o mesmo espaço que deram quando a narrativa hipócrita que esses dirigentes reverberavam coincidia com seus interesses. A destruição de uma instituição centenária tem responsáveis. Sempre tem!+ Confira mais notícias do Flamengo Na manhã deste sábado, foi a vez de Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, se posicionar. E a "cutucada" foi ainda mais enfática e, ao que parece, direcionada a Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo e crítico da diretoria rubro-negra. Dunshee também aproveitou para desejar sorte ao rival no processo de reconstrução.

- Quem acompanha o futebol carioca talvez se recorde da tentativa de dirigente ultrapassado do Botafogo tentar lacrar em cima do Flamengo e do trágico incêndio. Essa deselegância tinha clara intenção de criar uma cortina de fumaça da situação caótica do Bota. Cadê o dirigente? - antes de completar: