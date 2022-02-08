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Dirigentes do Flamengo pedem urgência para marcação da Supercopa e fazem questionamentos

A Supercopa do Brasil 2022, que será disputada entre Atlético-MG e Flamengo, está a 12 dias de ser disputada, mas segue sem local definido...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 12:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 12:07
A Supercopa do Brasil está a 12 dias de ser disputada, mas a CBF ainda não definiu o local da decisão entre Atlético-MG e Flamengo, inicialmente prevista para ser realizada em Brasília, conforme ocorreu nas duas últimas edições. E os dirigentes do Rubro-Negro têm feito barulho nas redes sociais, insatisfeitos com a postura do Galo.> Flamengo chega a 23 reforços na gestão Landim; relembre a lista
Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico e geral do Fla, disse que a torcida rubro-negra “irá invadir e ser maior do que a do Atlético” e pediu “urgência” na marcação da sede.
Já Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, o presidente do Conselho de Administração do Flamengo, questionou o que falariam se “se fosse o Flamengo reclamando e não aceitando jogar em nenhum local e a CBF tolerando todo esse mimimi”
Na última segunda, em entrevista à Rádio Itatiaia, o diretor executivo de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, externou que há o desejo de a Supercopa ser em Minas Gerais, o que reacendeu o debate nas redes sociais.
- Eu queria em Belo Horizonte. Somos os vencedores da Copa do Brasil e do Brasileirão. O regulamento diz que o mando é da CBF, então acho que esse é um desejo justo - disse.
O próximo compromisso do Flamengo será pelo Carioca. O jogo será contra o Audax, nesta quinta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h, pela 5ª rodada.
Crédito: RodrigoDunsheeévice-presidentejurídicoegeraldoFlamengo(Foto:Divulgação/Site

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