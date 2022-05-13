Dirigentes do Flamengo emitem nota e repudiam xingamentos a Landim

Os presidentes dos poderes do Flamengo emitiram uma nota, na noite desta sexta-feira, repudiando as ofensas e xingamentos que têm sido desferidas ao mandatário Rodolfo Landim, insultado durante e após o jogo contra o Altos-PI, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil em Volta Redonda, por exemplo (veja aqui).Os seguintes membros do clube assinaram o comunicado oficial: Antonio Alcides Pinheiro da Silva Freire, presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), presidente do Conselho de Administração, Tulio Cristiano Machado Rodrigues, presidente do Conselho de Grandes-Beneméritos, Sebastião Pedrazzi, presidente do Conselho Fiscal, e Carlos Henrique Fernandes dos Santos, presidente da Assembleia Geral.