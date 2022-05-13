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futebol

Dirigentes do Flamengo emitem nota e repudiam xingamentos a Landim

Nomes fortes do clube apoiaram o presidente Rodolfo Landim após 'injustas e descabíveis agressões e ofensas que o mesmo vem recebendo'...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2022 às 18:49
Os presidentes dos poderes do Flamengo emitiram uma nota, na noite desta sexta-feira, repudiando as ofensas e xingamentos que têm sido desferidas ao mandatário Rodolfo Landim, insultado durante e após o jogo contra o Altos-PI, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil em Volta Redonda, por exemplo (veja aqui).Os seguintes membros do clube assinaram o comunicado oficial: Antonio Alcides Pinheiro da Silva Freire, presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), presidente do Conselho de Administração, Tulio Cristiano Machado Rodrigues, presidente do Conselho de Grandes-Beneméritos, Sebastião Pedrazzi, presidente do Conselho Fiscal, e Carlos Henrique Fernandes dos Santos, presidente da Assembleia Geral.
Confira a nota oficial do Flamengo:​''Pelo presente, os Presidentes de Poderes do Clube de Regatas do Flamengo, legitimamente eleitos, vêm hipotecar solidariedade ao Presidente do Conselho Diretor, Luiz Rodolfo Landim Machado, repudiando, veementemente, as injustas e descabíveis agressões e ofensas que o mesmo vem recebendo.''
Crédito: RodolfoLandimfoireeleitoparapresidirotriêniode2022a2024noFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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