Dirigentes do Botafogo voltam a falar sobre intenção de votos para sócios em reunião com Organizadas

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Trazer um ambiente mais amplo nas eleições presidenciáveis. Este é o desejo da gestão Durcesio Mello, atual presidente do Botafogo. O dirigente, ao lado de Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, se encontraram com representantes de Torcidas Organizadas na noite desta quinta-feira em General Severiano e voltaram a falar sobre a intenção dos votos para sócios-torcedores.

A bandeira é defendida pela dupla desde a época das eleições, no ano passado. Vale ressaltar que não foi a primeira vez que os integrantes da diretoria citam o voto para sócios-torcedores - Vinícius Assumpção, inclusive, falou sobre o assunto nesta semana em seu perfil no Twitter.

No encontro, os torcedores manifestaram alguns pedidos para a diretoria, e Durcesio e Vinícius colocaram a pauta do sócio-torcedor com direito a voto nas próximas eleições como uma "promessa" a ser cumprida no futuro.