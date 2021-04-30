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Dirigentes do Botafogo voltam a falar sobre intenção de votos para sócios em reunião com Organizadas

Em encontro marcado por clima tranquilo, presidente Durcesio Mello e VP Vinícius Assumpção afirmaram que intenção do clube é democratizar eleição...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 21:42

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 21:42
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Trazer um ambiente mais amplo nas eleições presidenciáveis. Este é o desejo da gestão Durcesio Mello, atual presidente do Botafogo. O dirigente, ao lado de Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, se encontraram com representantes de Torcidas Organizadas na noite desta quinta-feira em General Severiano e voltaram a falar sobre a intenção dos votos para sócios-torcedores.
A bandeira é defendida pela dupla desde a época das eleições, no ano passado. Vale ressaltar que não foi a primeira vez que os integrantes da diretoria citam o voto para sócios-torcedores - Vinícius Assumpção, inclusive, falou sobre o assunto nesta semana em seu perfil no Twitter.
No encontro, os torcedores manifestaram alguns pedidos para a diretoria, e Durcesio e Vinícius colocaram a pauta do sócio-torcedor com direito a voto nas próximas eleições como uma "promessa" a ser cumprida no futuro.
A reunião teve um clima de paz. Além dos dirigentes, pouco mais de 15 representantes de diversas Torcidas Organizadas do Botafogo estiveram presentes no encontro, que durou cerca de uma hora e dez minutos.

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