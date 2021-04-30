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futebol

Dirigentes do Botafogo terão reuniões com Organizadas a cada dois meses

Em encontro realizado na última quinta-feira, partes envolvidas combinam de ter uma reunião presencial a cada, no mínimo, 60 dias...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 05:00

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A reunião entre dirigentes do Botafogo e representantes de Torcidas Organizadas realizada na última quinta-feira, na sede de General Severiano, promete não ter sido a primeira entre as partes. No encontro, ficou combinado que haverá uma conferência entre representes do clube e pessoas ligadas à TO's a cada dois meses.
A decisão foi para que haja uma reaproximação da diretoria com a torcida. Os representantes do Botafogo na reunião foram o presidente Durcesio Mello e o vice Vinícius Assumpção.
– A reunião foi muito boa. E nossa torcida maravilhosa se engajou e quer ajudar o clube. Fiquei feliz. O Botafogo mais do que nunca vai precisar desta torcida incrível e fiel - afirmou Durcesio, em contato com o LANCE!.
Portanto, haverão encontros entre a diretoria e representantes de Torcidas Organizadas em, pelo menos, 60 dias. Durcesio e Vinícius se mostraram interessados em ouvir pedidos, reclamações e anseios dos botafoguenses presentes na sede de General Severiano.

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