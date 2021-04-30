Dirigentes do Botafogo terão reuniões com Organizadas a cada dois meses

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A reunião entre dirigentes do Botafogo e representantes de Torcidas Organizadas realizada na última quinta-feira, na sede de General Severiano, promete não ter sido a primeira entre as partes. No encontro, ficou combinado que haverá uma conferência entre representes do clube e pessoas ligadas à TO's a cada dois meses.

A decisão foi para que haja uma reaproximação da diretoria com a torcida. Os representantes do Botafogo na reunião foram o presidente Durcesio Mello e o vice Vinícius Assumpção.

– A reunião foi muito boa. E nossa torcida maravilhosa se engajou e quer ajudar o clube. Fiquei feliz. O Botafogo mais do que nunca vai precisar desta torcida incrível e fiel - afirmou Durcesio, em contato com o LANCE!.