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Dirigentes de Atlético-MG e Cruzeiro almoçam juntos e tentam promover a paz no clássico

Representantes dos dois clubes trocaram afagos, trataram de assuntos em comum e pregaram jogos com rivalidades só em campo...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 18:35

Publicado em 06 de Março de 2022 às 18:35

As diretorias de Atlético-MG e Cruzeiro tiveram um almoço amistoso para promover a paz no clássico entre as duas equipes e discutir assuntos de interesses dos dois lados.
-Dia histórico- postaram os dois clubes nas redes sociais.
O Galo esteve representado pelo vice-presidente do clube, José Murilo Procópio, e pelo vice-presidente do Conselho, Rafael Menin, um dos investidores financeiros do clube. Pelos lados do Cruzeiro Ronaldo, gestor da Sociedade Anônima de Futebol do clube, e Gabriel Lima, integrante da equipe de transição da SAF representaram a Raposa.
Violência e morte
Apesar do encontro para incentivar a paz no clássico, cenas de violência explícita que gerou uma morte foram vistas nas ruas de Belo Horizonte. Uma briga generalizada entre torcidas das duas equipes registrou baleados no bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte.
A Polícia Militar havia informou que um homem foi baleado, reanimado e encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.
Vídeos publicados em redes sociais registraram os momentos de terror e pânico durante o confronto que teve muita fumaça e barulhos de tiros e fogos.
Crédito: Dirigentesdasduasequipestrocaramcamisascomapalavra"PAZ"antesdoclássicoGaloxRaposa-(Divulgação/Atlético-MG

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