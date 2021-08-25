Dirigente do PSG não descarta venda de Mbappé para o Real Madrid

Crédito: Mbappé pode atuar no Real Madrid ainda nesta temporada (PATRICK HERTZOG / AFP

Após recusar uma oferta de 160 milhões de euros para Mbappé atuar no Real Madrid, Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, admitiu publicamente que o atacante tem desejo de vestir a camisa merengue. Em entrevista a "RMC Sport", o brasileiro não descartou a saída do atacante e afirmou que o clube irá analisar caso os espanhóis façam uma nova oferta.- Mbappé quer sair, está claro, e não vamos segurá-lo, mas deverá ser em nossos termos. Recusamos a primeira oferta do Real Madrid, mas se nossas condições forem satisfeitas, veremos. A proposta foi considerada longe do que Kylian representa atualmente. Não posso conirmar os valores, mas é menor do que pagamos por ele.

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O dirigente também reiterou que a ideia é que Mbappé permaneça no clube nesta temporada e atue ao lado de Lionel Messi e Neymar até o fim de seu contrato. Além disso, o brasileiro revelou que não há um Plano B, como a contratação de Cristiano Ronaldo, em caso do camisa sete deixar a equipe.

- Nunca abrimos uma porta de saída. Não temos planos para voltar a conversar com o Real Madrid. Não vamos deixá-lo ir por menos do que pagamos. Ele tem contrato até 2022 e queremos ampliar. Mas se o jogador quer sair, será em nossos termos. E isso vale para todos.

Leonardo também condenou a postura do Real Madrid no mercado de transferências.

- O Real Madrid vem há ois anos se comportando assim. É incorreto, ilegal, pois se colocaram em contato com o atleta. É inaceitável. Chega uma oferta um ano antes do término do contrato e faltando sete dias para o fim da janela de transferências. Querem uma negativa para mostrar a Mbappé que tentaram de tudo e iniciar negociações para o próximo ano. Não gostamos da forma que eles atuam.