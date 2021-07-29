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futebol

Dirigente do Inter fala sobre propostas para Edenilson

Hermmann reconheceu que teve oferta da Arábia pelo volante, mas que não é fácil tira-lo do Internacional...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 15:25
Crédito: (Divulgação/Internacional
O principal nome do Internacional é o volante Edenilson. Camisa 8 da equipe e responsável pelas melhores ações ofensivas, o jogador convive diariamente com sondagens do exterior.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Recentemente, quem tentou levar o meio-campista foi o Al-Shabab, da Arábia Saudita, que tentou levar o atleta por R$ 15 milhões.
Em conversa com o ge, João Patrício Hermmann informou que o Colorado não quer abrir mão do jogador e citou o momento complicado difícil que Edenilson viveu pós-perda do pênalti na Libertadores.
‘Reconheço que o Edenilson está chateado, perdeu um pênalti e teve suas redes sociais invadidas de forma covarde. Também tive. Ameaçaram até minha filha. Faz parte do futebol. Infelizmente esse ambiente traz pessoas com outros interesses, uma idoneidade diferente da nossa. Mas faz parte. Não vamos abrir mão do Edenilson. A não ser que venha uma proposta que cubra os interesses do atleta e daquilo que está em contrato – comentou Herrmann’, afirmou.
Números
Contratado em 2017, Edenilson participou de 232 jogos com a camisa do Internacional e marcou 32 gols.

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