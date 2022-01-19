Dirigente do Goiás sobre possível venda de Michael: 'Desejei sucesso e gostaria que o Flamengo fizesse um bom negócio para todas as partes'

O atacante Michael esteve no Ninho do Urubu, nesta quarta-feira, e treinou normalmente com os companheiros de Flamengo. Contudo, a venda do atleta segue em pauta. Em entrevista a rádio "Fera dos Esportes", Edminho Pinheiro, VP do Conselho Deliberativo do Goiás, clube que tem detém 5% dos direitos do jogador, confirmou que foi comunicado pelo Flamengo sobre a negociação e, caso seja concretizada, reforçou a confiança no cumprimento do contrato, - O Flamengo entrou em contato com o Goiás na noite de segunda-feira (17) pela minha pessoa. Assim, o clube carioca me comunicou sobre a possível venda do Michael, dizendo que estavam negociando com o Al Hilal. Falei ao Flamengo que o Goiás tem toda a confiança quanto que o negócio que o Flamengo viesse a fazer sobre a venda do Michael. O Goiás tem absoluta confiança na equipe carioca. Assim, para quem não sabe, o Flamengo não precisaria nem entrar em contato conosco. Com o Léo Sena, tentamos colocar uma cláusula, que não cumpriram. No entanto, já estamos ajustando com o Atlético-MG sobre isso - afirmou o dirigente do Goiás, que complementou:

- Em contrapartida, quanto ao Michael, dei toda a tranquilidade ao Flamengo, disse que poderia fazer o negócio. A diretoria carioca foi muito cortês ao comunicar o Goiás, algo que não precisaria. Desejei sucesso e gostaria que o Flamengo fizesse um bom negócio para todas as partes. Consequentemente, o Goiás estaria se beneficiando. Contudo, de lá para cá, tenho visto as notícias somente a partir da imprensa. Em hipótese nenhuma existe divergência entre Goiás e Flamengo. Pelo contrário, eles têm nossa confiança. Portanto, caso conclua a negociação do Michael, tenho certeza de que o Flamengo cumprirá rigorosamente o contrato com o Goiás. Até num momento de dificuldade por conta da pandemia, o Goiás acolheu o Flamengo, que é um time coirmão nosso. Dessa forma, o Flamengo tem nossa total confiança - finalizou Edminho.Para a temporada 2020, o Flamengo venceu a concorrência no mercado e, por 7,5 milhões de euros (R$ 34,5 milhões na cotação da época), tirou Michael do Goiás. O atacante, revelação do Brasileirão de 2019, tardou a se encaixar, passou pelas mãos de Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho e só foi deslanchar do meio de 2021 para frente, encerrando o ano como um dos nomes mais decisivos do time, com 19 gols e dez assistências.

Agora, o Rubro-Negro tem uma proposta de 8,4 milhões de dólares (cerca de R$ 45,6 milhões) pelo atleta, do Al Hilal, da Arábia Saudita, e já sinalizou que a aceitará. Os direitos de Michael estão divididos da seguinte forma: 80% do Flamengo, 5% do Goiás e 15% do próprio atacante.