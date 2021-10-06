Dirigente do Flamengo questiona arbitragem mineira nos próximos jogos do clube: 'Deve ser isonomia'

Crédito: Divulgação/Flamengo

Isonomia. A palavra do momento no futebol brasileiro foi utilizada por Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap e vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, com um tom irônico e em forma de protesto. O motivo: profissionais de arbitragem de Minas Gerais envolvidos nos dois próximos jogos do clube pelo Campeonato Brasileiro.

> Red Bull Bragantino x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistirVia rede social, Bap citou, indiretamente, Emerson de Almeida Ferreira (MG), que será o árbitro de vídeo (VAR) do jogo desta quarta-feira, entre Red Bull Bragantino e Flamengo, e o trio principal do de sábado, diante do Fortaleza, liderado pelo juiz mineiro Felipe Fernandes de Lima, lembrando que o clube carioca disputa o título nacional diretamente com o Atlético-MG:

- Jogo hoje contra o Bragantino, VAR mineiro. Jogo contra o Fortaleza, sábado, arbitragem mineira. E a gente brigando com um clube mineiro pelo campeonato. Deve ser por causa da isonomia. Resta saber o que pensam os patrocinadores da CBF - postou o dirigente do Flamengo. > Veja a tabela do Brasileirão