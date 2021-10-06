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Dirigente do Flamengo questiona arbitragem mineira nos próximos jogos do clube: 'Deve ser isonomia'

Bap, vice-presidente de Relações Externas do Rubro-Negro, foi às redes sociais e utilizou até de ironia para mostrar o descontentamento do Fla em relação às escolhas da CBF...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 13:29

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 13:29

Crédito: Divulgação/Flamengo
Isonomia. A palavra do momento no futebol brasileiro foi utilizada por Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap e vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, com um tom irônico e em forma de protesto. O motivo: profissionais de arbitragem de Minas Gerais envolvidos nos dois próximos jogos do clube pelo Campeonato Brasileiro.
> Red Bull Bragantino x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistirVia rede social, Bap citou, indiretamente, Emerson de Almeida Ferreira (MG), que será o árbitro de vídeo (VAR) do jogo desta quarta-feira, entre Red Bull Bragantino e Flamengo, e o trio principal do de sábado, diante do Fortaleza, liderado pelo juiz mineiro Felipe Fernandes de Lima, lembrando que o clube carioca disputa o título nacional diretamente com o Atlético-MG:
- Jogo hoje contra o Bragantino, VAR mineiro. Jogo contra o Fortaleza, sábado, arbitragem mineira. E a gente brigando com um clube mineiro pelo campeonato. Deve ser por causa da isonomia. Resta saber o que pensam os patrocinadores da CBF - postou o dirigente do Flamengo. > Veja a tabela do Brasileirão
Em tempo: o jogo entre Red Bull Bragantino e Flamengo, cujo árbitro principal será Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, será realizado às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 24ª rodada do Brasileiro. O LANCE! transmitirá em Tempo Real.

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