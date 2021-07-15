Dirigente do Flamengo projeta duelo com o Defensa y Justicia em Brasília: 'Passagens vão acabar rapidinho'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Após a mudança de local da partida contra o Defensa y Justicia, o Flamengo já se movimenta nos bastidores para definir a logística da volta do público aos estádios. Na tarde desta quinta-feira, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube, se manifestou nas redes sociais sobre a situação e previu uma grande movimentação de torcedores rubro-negros rumo à Brasília para acompanhar a partida.

+ Flamengo enfrentará o Defensa y Justicia em Brasília com público- Rumo à Brasília, jogo de volta contra o Defensa y Justicia. As passagens de avião vão acabar rapidinho... - postou Dunshee, no Twitter. A partida poderá receber até 15 mil pessoas, o que representa 25% da capacidade de público no estádio. De acordo com o protocolo da Conmebol, divulgado no último domingo, todos deverão estar vacinados ou com teste negativo de RT-PCR nas últimas 48 horas. Menores de idade, gestantes e pessoas com comorbidade estão vetados.

Após pedido do Flamengo, o governo do Distrito Federal se mostrou solícito e agilizou a liberação para público nos estádios. A Conmebol já comunicou aos clubes sobre a transferência para o Mané Garrincha e deve tornar a mudança pública ainda nesta quinta-feira.

AGENDA DO FLAMENGO

Com 1-0 de margem no placar, o Flamengo reencontra o Defensa y Justicia na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A equipe rubro-negra se garante na próxima fase com qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 a 0, o confronto será definido nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o time brasileiro.

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