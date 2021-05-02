Dirigente do Flamengo elogia atuação de Pedro e projeta duelo com a LDU: 'Vamos para o Equador mais leves'

Uma vitória convincente e digna de elogios. Assim foi o sábado do Flamengo, que superou o Volta Redonda por 3 a 0, no Raulino de Oliveira, e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. O desempenho rendeu elogios ao time e, em especial, ao atacante Pedro, autor dos três gols, além de dar confiança para o próximo comipromisso do clube pela fase de grupos da Copa Libertadores, contra a LDU, conforme publicou Rodrigo Dunshee após o jogo.

- Parabéns ao Pedro pelo hat-trick. Ao time todo por ter jogado bem e aberto três gols de vantagem na semifinal. Vamos pro Equador mais leves - publicou Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo neste sábado.> Confira a classificação e a tabela da fase de grupos da Copa Libertadores!A delegação rubro-negra embarca para o Equador neste domingo, e enfrenta a LDU na terça-feira. Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Flamengo lidera o Grupo G, seguido pelos equatorianos, com quatro pontos. A Unión La Calera, do Chile, tem um ponto, e o Vélez Sarsfield, da Argentina, está zerado.