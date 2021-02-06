Dirigente do Flamengo critica Montenegro após rebaixamento do Botafogo: 'Lacrador demagogo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O rebaixamento do Botafogo para a Série B, confirmado na última sexta-feira após empate com o Sport, gerou repercussões em todo o Brasil, especialmente para os rivais cariocas. Em uma rede social, Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-presidente geral do Flamengo, criticou Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e membro do Comitê Executivo de Futebol do Alvinegro.

A crítica do dirigente do Rubro-Negro - sem citar nenhum nome diretamente, vale ressaltar - envolveu um episódio quando Montenegro mencionou o incêndio no Ninho do Urubu, afirmando que pagaria R$ 20 mil que o Flamengo estava cobrando à época, mas só se o dinheiro fosse encaminhado "às famílias das vítimas".

- Quem acompanha o futebol carioca talvez se recorde da tentativa de dirigente ultrapassado do Botafogo tentar lacrar em cima do Flamengo e do trágico incêndio. Essa deselegância tinha clara intenção de criar uma cortina de fumaça da situação caótica do Bota. Cadê o dirigente? - escreveu Rodrigo.