Dirigente do Flamengo comemora avanço na criação de nova liga: 'Marcante para o futebol brasileiro'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em encontro realizado em São Paulo nesta segunda-feira, os 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro avançaram nas negociações da criação de uma liga para organizar as competições nacionais. Após a reunião, o vice-presidente de relações exteriores do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, celebrou o progresso nas redes sociais.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de Gerson- Segunda-feira marcante para o futebol brasileiro. A reunião entre os 40 clubes (Séries A e B) decidindo pela união em torno da Liga pode ser o princípio de uma nova era do nosso futebol. Orgulho de fazer parte - escreveu BAP.

A criação da liga é, na visão dos clubes, uma maneira de ter um campeonato mais atrativo e também proporcionar melhores condições para todos os participantes. Atualmente, o torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No carta de intenções elaborada na reunião, os clubes expressam a vontade de "constituir a Liga para fortalecimento do futebol brasileiro, uniformizando a atuação em negociações privadas e públicas, mirando eficiência, transparências e igualdade de tratamento".

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