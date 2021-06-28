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Dirigente do Flamengo comemora avanço na criação de nova liga: 'Marcante para o futebol brasileiro'

Clubes das Série A e B se reuniram em São Paulo, nesta segunda-feira, e definiram os próximos passos para criação de competição independente da CBF
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Publicado em 28 de Junho de 2021 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 19:55
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em encontro realizado em São Paulo nesta segunda-feira, os 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro avançaram nas negociações da criação de uma liga para organizar as competições nacionais. Após a reunião, o vice-presidente de relações exteriores do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, celebrou o progresso nas redes sociais.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de Gerson- Segunda-feira marcante para o futebol brasileiro. A reunião entre os 40 clubes (Séries A e B) decidindo pela união em torno da Liga pode ser o princípio de uma nova era do nosso futebol. Orgulho de fazer parte - escreveu BAP.
A criação da liga é, na visão dos clubes, uma maneira de ter um campeonato mais atrativo e também proporcionar melhores condições para todos os participantes. Atualmente, o torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
No carta de intenções elaborada na reunião, os clubes expressam a vontade de "constituir a Liga para fortalecimento do futebol brasileiro, uniformizando a atuação em negociações privadas e públicas, mirando eficiência, transparências e igualdade de tratamento".
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Os presidentes dos 40 times definiram que o próximo encontro do grupo para tratar sobre a liga será no dia 22 de julho, em Brasília. Ficou definido também que os encontros deles serão mensais, enquanto os encontros da Comissão de Trabalho acontecerão toda semana.

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