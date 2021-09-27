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futebol

Dirigente do Dortmund revela qual clube seduz Haaland

Clube alemão ainda não decidiu se irá lutar pela permanência do centroavante norueguês ou se irá aceitar a transferência do artilheiro ao final desta temporada...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 09:39

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 09:39
Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Hans-Joachim Watzke, dirigente do Borussia Dortmund, revelou que o Real Madrid seduz Erling Haaland, em entrevista ao canal "Sport1". No entanto, o alemão não deu pistas sobre uma possível transferência do centroavante para o clube merengue em 2022.- Em algum momento, ele jogará em um dos melhores clubes do mundo, embora já esteja atuando em um dos melhores. Mas eu sei, é claro, que o Real Madrid o seduz. A chave está com Haaland. Não sinto nem otimismo nem pessimismo.
> Veja a tabela da Bundesliga
O dirigente afirmou que o clube aurinegro ainda não decidiu se irá lutar pela permanência do artilheiro na próxima janela de transferências ou se irá aceitar a saída do norueguês.
- A decisão de vender alguém do nosso clube só quem pode tomar é a diretoria. Ainda não há nada decidido se Haaland irá embora no próximo verão (europeu). Veremos.
Segundo a imprensa internacional, Haaland possui uma cláusula de rescisão contratual para 2022 estabelecida em 75 milhões de euros (R$ 469 milhões). Além disso, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Manchester City surgem como interessados e devem lutar pelo jovem no próximo ano.

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