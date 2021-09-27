Dirigente do Dortmund revela qual clube seduz Haaland

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Hans-Joachim Watzke, dirigente do Borussia Dortmund, revelou que o Real Madrid seduz Erling Haaland, em entrevista ao canal "Sport1". No entanto, o alemão não deu pistas sobre uma possível transferência do centroavante para o clube merengue em 2022.- Em algum momento, ele jogará em um dos melhores clubes do mundo, embora já esteja atuando em um dos melhores. Mas eu sei, é claro, que o Real Madrid o seduz. A chave está com Haaland. Não sinto nem otimismo nem pessimismo.

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O dirigente afirmou que o clube aurinegro ainda não decidiu se irá lutar pela permanência do artilheiro na próxima janela de transferências ou se irá aceitar a saída do norueguês.

- A decisão de vender alguém do nosso clube só quem pode tomar é a diretoria. Ainda não há nada decidido se Haaland irá embora no próximo verão (europeu). Veremos.