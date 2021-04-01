Dirigente do Dortmund diz que não vende Haaland nesta janela

Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia Dortmund, disse que não pretende vender Haaland nesta janela. Em entrevista a "Sky Sports", o dirigente afirmou que conversou com Mino Raiola na última quarta-feira e que o atleta será jogador aurinegro na próxima temporada.- Não se vende. Ontem falei com Mino Raiola. Deixamos muito clara nossas intenções.
Nesta quinta-feira, o empresário italiano pousou em Barcelona com Alf Inge Haaland, pai da estrela norueguesa, e ambos se encontraram com Joan Laporta, presidente do Barcelona, para discutir sobre o interesse culé no centroavante. Nesta tarde, a dupla deve se encontrar com dirigentes do Real Madrid.