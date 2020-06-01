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Dirigente do Botafogo é citado em investigação de desvios na saúde no Governo Witzel

Gerente jurídico do Alvinegro, Anibal Rouxinol Segundo, teve o escritório de advocacia vinculado a um contrato suspeito de R$12 milhões com distribuidora de medicamentos
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LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 14:38

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 14:38

Crédito: Satiro Sodré/SS Press
Um dirigente do Botafogo apareceu nas investigações do Ministério Público Federal sobre desvios na área da saúde no Governo de Wilson Witzel (PSC). O gerente jurídico do Alvinegro, Aníbal Rouxinol Segundo, teve escritório de advocacia vinculado a um contrato de R$12 milhões suspeito de fraude. A informação é da coluna Painel, da Folha de São Paulo, desta segunda-feira.
Na representação do MP, a empresa Speed, contratada pelo Estado do Rio para distribuir medicamentos e agora suspeita de fraude, apresentou como endereço de e-mail o da banca Rouxinol & Rivera. O local no Centro da capital tem o endereço registrado no CNPJ do dirigente alvinegro. Lá também trabalha o pai de Segundo, Aníbal Rouxinol.
Procurado pelo jornal, Rouxinol Segundo alegou nunca ter ouvido falar da Speed e disse não ter qualquer relação com a empresa suspeita, assim como seu pai. De acordo com o dirigente, alguém teria pego o endereço de e-mail do escritório de advocacia nos registros do Ministério da Fazenda e usado indevidamente. Ele também afirmou que o endereço físico mencionado está desatualizado.
O gerente jurídico do Botafogo explicou, ainda, que criou a empresa jurídica somente para receber os pagamentos do clube, onde trabalha em regime de dedicação exclusiva. Por não ter escritório próprio fez o registro com o endereço do comercial do pai. E MAIS:Pedro Raul e Bruno Nazário vivem expectativa de retomar parceria Flamengo x Botafogo pelo BR-20: os votos, posição por posição, do L!Helio de La Peña torce pelo êxito do Botafogo como S/ABotafogo: maior goleada da história do futebol brasileiro faz 111 anosÍdolo do Botafogo, Manga começa a morar no Retiro dos Artistas E MAIS:

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