futebol

Dirigente do Borussia Dortmund confirma interesse do Real Madrid em Erling Haaland

Real Madrid deve buscar a contratação do centroavante na próxima temporada. Norueguês também tem interesse do PSG e clubes da Premier League...
LanceNet

19 dez 2021 às 13:33

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 13:33

Hans-Joachim Watzke, dirigente do Borussia Dortmund, confirmou o interesse do Real Madrid na contratação de Erling Haaland na próxima temporada. Em entrevista ao "Bild", o CEO do clube alemão afirmou que irá tentar convencer o norueguês a permanecer na Bundesliga.- A única coisa que sei com segurança é que o Real Madrid está muito interessado nele (Haaland). Pode ser que vá, mas também pode ser que fique. Há alguns dias tive uma boa conversa com Raiola. Devemos ter outras conversas nas próximas semanas. A atenção se gera no desenvolvimento de Haaland. Acredito que seria bom ele permanecer um pouco mais na Bundesliga.
Erling Haaland possui contrato com o Dortmund até 2024, mas o atacante tem está inclinado a deixar o clube na próxima temporada. A equipe aurinegra não conseguiu se classificar para as oitavas de final da Champions League na atual edição e deixou o centroavante longe da conquista do principal objetivo na carreira.
Além do Real Madrid, o Paris Saint-Germain, que pode perder Mbappé, Manchester City e Manchester United também possuem interesse no centroavante. Na atual temporada, o artilheiro tem 19 gols e nove assistênciasem 17 partidas.
Haaland é alvo de interesse do Real Madrid

