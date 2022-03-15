Dirigente do Barcelona reconhece que seria difícil contratar Haaland: 'As cifras escapam'

Em entrevista á rádio espanhola "COPE", o vice-presidente do Barcelona, Eduard Romeu comentou sobre a dificuldade que o clube teria para contratar o atacante norueguês Erling Haaland. O dirigente disse que a operação é bastante complicada, mas não descartou as intenções no jogador do Borussia Dortmund:- No Barça não há nada impossível, mas esse caso é muito difícil. Está entre jogadores mais cobiçados e vai ter quatro ou cinco times com vantagem, ou porque estão mais estável ou jogam com regras diferentes das nossas e pela razão que seja são aceitados e têm uns privilégios que facilitam. Não corresponde a mim, mas no momento, as cifras escapam - comentou Romeu