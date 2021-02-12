Dirigente descarta Gignac no Corinthians e cita alto salário do francês como impeditivo

Crédito: KARIM JAAFAR/AFP

Nos últimos dias, por conta da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o torcedor do Corinthians se empolgou com o francês Gignac, do Tigres-MEX, carrasco do Palmeiras no torneio, e que chegou a interagir com os corintianos por conta da rivalidade. Apesar da expectativa para o atacante defender o clube algum dia, a possibilidade foi esfriada por José Colagrossi Neto nesta sexta-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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O superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Timão interagiu em uma conversa nesta manhã com torcedores que levantaram uma hashtag no Twitter para que o dirigente trouxesse Gignac para o Alvinegro. Como sempre bastante direto, Colagrossi descartou a contratação e citou o alto salário do jogador, além do impacto que algo assim poderia ter no elenco.

- Algo em torno de 4 milhões de reais brutos por mês, para um (ótimo) jogador de 35 anos num calendário de dois jogos por semana. Além disso, como se sentiriam os nosso craques no elenco, vendo alguém cair de paraquedas ganhando de cara MUITO mais do que eles? Abraços e Bom Dia - afirmou.