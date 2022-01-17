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futebol

Dirigente comenta rumores ligando jogadores ao Flamengo: 'O planejamento é para termos foco'

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, faz parte do comitê de futebol do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 14:35

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 14:35

Nome influente da gestão do presidente Rodolfo Landim, Luiz Eduardo Baptista publicou uma mensagem a respeito da situação do Flamengo no mercado. O membro do comitê de futebol e presidente do Conselho de Administração do clube afirmou que empresários oferecem jogadores ao Rubro-Negro e, depois, é noticiado o "interesse" do clube, o que não seria verdade. O dirigente, contudo, não deixou claro qual especulação teria motivado a publicação.- Todo ano os rumores de que o jogador A ou B estão em “negociações” com o clube. Agentes ligam mesmo oferecendo seus “produtos”. Ato contínuo, espalham nas redes sociais que existe a “conversa”, o “interesse”. O planejamento é feito para termos foco, prioridades. Que não vão mudar - publicou Luiz Eduardo Baptista, o Bap, em suas redes sociais nesta segunda.+ Flamengo recusa oferta por zagueiro: veja saídas e contratações para 2022Até o momento, o Flamengo não contratou nenhum atleta para 2022. Por outro lado, nove jogadores já tiveram as saídas do clube acertadas: Kenedy, Bruno Viana, Hugo Moura, Vitor Gabriel, Piris da Motta, Max, João Lucas, César e Bill.
Isso não significa que o Flamengo não está atrás de reforços. Depois de priorizar a chegada de um técnico e comissão técnica, o departamento de futebol trabalha para atender aos pedidos de Paulo Sousa, que identificou as carências do elenco. O Flamengo busca goleiro, zagueiro, volante e atacante - sendo o último devido à saída não esperada de Kenedy, que voltou ao Chelsea.
Crédito: LuizEduardoBaptista,oBap,énomeinfluentenagestãodeRodolfoLandim(Foto:Divulgação/Flamengo

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