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Diretoria do Vasco pede, no Conselho Deliberativo, aprovação do clube-empresa no Cruz-Maltino

Presidente do clube, Jorge Salgado, formalizou o pedido ao presidente do Conselho Deliberativo, que levará para a votação do poder legislativo do clube...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 21:28

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 21:28

Em meio ao pior momento esportivo da história do Vasco, o presidente do clube, Jorge Salgado, se mexe nos bastidores. O mandatário enviou, nesta segunda-feira, um pedido para o Conselho Deliberativo cruz-maltino aprovar a constituição do clube-empresa no Gigante da Colina. A sociedade anônima no futebol foi aprovada no Congresso Nacional recentemente. Confira a nota publicada no site vascaíno."Na tarde desta segunda-feira (29/11), a Diretoria Administrativa do Club de Regatas Vasco da Gama formalizou pedido de constituição de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o exercício da atividade do futebol do Clube. O presidente Jorge Salgado assinou o documento e entregou para o Presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, e para o Presidente do Conselho de Beneméritos, Antônio Peralta.
A SAF é um tipo societário criado pela Lei n.º 14.193, de 6 de agosto de 2021, que permite ao Clube constituir empresa para operar o futebol, com regime tributário simplificado e normas de governança que asseguram a gestão profissional e transparente.
O Vasco entende que a criação da SAF é a medida mais adequada para se obter, a um só tempo, o saneamento das finanças do Clube e a realização de investimentos no futebol, pois esse regime jurídico oferece instrumentos para captação de recursos financeiros a um custo inferior do que aquele hoje disponível para o Clube no mercado.
O Presidente Jorge Salgado falou sobre a formalização do pedido junto aos Conselhos Deliberativo e de Beneméritos.
– Hoje é um dia histórico para o nosso Clube. Acabei de assinar o encaminhamento para o Conselho Deliberativo e o Conselho de Beneméritos, para que a gente consiga aprovar a criação da Sociedade Anônima do Futebol. É mais um passo no sentido da modernização do Club de Regatas Vasco da Gama. Isso vai nos propiciar algumas possibilidades interessantes no futuro.
Carlos Fonseca, Presidente do Conselho Deliberativo, também falou sobre a proposta de constituição da SAF.
– Recebi hoje do Presidente Jorge Salgado a demanda para que a gente comece a analisar os trâmites para a abertura de uma SAF. É um novo período para o Clube, temos que encarar como uma vanguarda. O Vasco vai buscar pautar esse processo de clube-empresa no país. É um primeiro passo importante. A gente já tem uma medida dentro do Conselho Deliberativo que trabalhou a ideia da SAF, e a gente aqui vai poder utilizar o que está sendo conversado em relação ao estatuto dentro dessa aceleração proposta. O objetivo é que o Vasco possa estar bem posicionado para o futuro que virá para o futebol brasileiro.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
O Presidente do Conselho de Beneméritos, Antônio Peralta também falou sobre o recebimento do pedido.
– Nós estamos unidos, juntos, para fazer o melhor para a instituição. O Vasco precisa sair e buscar de novo estar onde ele sempre deve estar, no alto. Então estamos unidos, coesos, e vamos levar ao nosso Conselho, para que ele possa apreciar e recomendar o que for melhor para o clube."
Crédito: JorgeSalgadoentregouopedidoparaopresidentedoDeliberativo,CarlosFonseca(Foto:JoãoPedroIsidro/Vasco

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