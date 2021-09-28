Diretoria do Sport tem baixas após erro em inscrição de atletas

A crise está instaurada dentro do Sport. Se não bastasse a falta de resultados no Brasileirão, o time da Ilha do Retiro sofre com uma possível desintegração da sua diretoria de futebol.
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Na última sexta-feira, o Sport não conseguiu inscrever três reforços para a sequência do returno e o fato explodiu a diretoria.
A confirmação veio nesta segunda-feira, quando Nelo Campos, vice do Leão e Augusto Moreira, Gabriel Campos, Guilherme Falcão e Rossini Millet, diretores de futebol foram desligados do clube.
Apesar da guerra nos bastidores, existe a possibilidade de alguns cartolas permanecerem na diretoria do Sport.
Reforços
De acordo com as informações divulgadas pelo SportNet, problemas na documentação impediram que o lateral Jeferson, o goleiro Saulo, o atacante Vander Vieira e o volante Nicolas Aguirre não foram inscritos no Brasileirão.