Diretoria do Sport tem baixas após erro em inscrição de atletas

Crédito: Divulgação/Sport Clube do Recife

A crise está instaurada dentro do Sport. Se não bastasse a falta de resultados no Brasileirão, o time da Ilha do Retiro sofre com uma possível desintegração da sua diretoria de futebol.

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Na última sexta-feira, o Sport não conseguiu inscrever três reforços para a sequência do returno e o fato explodiu a diretoria.

A confirmação veio nesta segunda-feira, quando Nelo Campos, vice do Leão e Augusto Moreira, Gabriel Campos, Guilherme Falcão e Rossini Millet, diretores de futebol foram desligados do clube.

Apesar da guerra nos bastidores, existe a possibilidade de alguns cartolas permanecerem na diretoria do Sport.

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