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Diretoria do Santos tenta acelerar pagamento parcial ao Hamburgo, e discute reforços

De acordo com o membro do Comitê de Gestão, Matheus Rodrigues, o Peixe busca repassar parte do valor aos alemães para que ação na Fifa seja retirada...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 08:00

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 08:00

Sem poder registrar novos jogadores desde março, por conta de uma pendência com o Hamburgo (ALE), pelo não pagamento pelo zagueiro Cléber Reis, contratado em 2017 e atualmente emprestado à Ponte Preta, o Santos trabalha para saldar pelo menos parte dessa quantia em tempo hábil, e já planeja a aquisição de novos jogadores para compor o elenco no restante da temporada.
Segundo Matheus Rodrigues, membro do Comitê Gestor do clube, o assunto foi tratado em conversa entre ele e o também gestor Pedro Doriacom o técnico Cuca, após o empate em 1 a 1 entre Peixe e Red Bull Bragantino, no último domingo (09), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.
– Nós não estamos tratando, no momento, direto com o Hamburgo, mas estamos vendo as possíveis vendas ou receitas extraordinárias para que sejam direcionadas diretamente a eles. Aí vamos notificá-los dizendo que iremos direcionar uma parte em boa fé, para que contemos que o Hamburgo retire da Fifa (a ação) e nos alivie da punição – disse em entrevista à rádio Nova FM.
– Sentamos com o Cuca, eu, o presidente Peres, outros membros do Comitê Gestor, estava o Cuquinha, auxiliar, e o Omar Feitosa, preparador físico, e falamos de ponta a ponta o que se passa no clube, quem pode utilizar, quem não pode, quem tá machucado, quem não tá, quem está em negociação, quem não tá, o que devemos, a quem devemos… colocamos toda essa situação para o Cuca, que utilizou as seguintes palavras: “vamos remar para o mesmo lado que dá certo” – pontuou Matheus.
O Peixe deve 4,1 milhões de euros (R$ 25,8 mi no câmbio do dia) ao time alemão e também se vê alvo de uma possível nova punição junto ao Huachipato (CHI), pelo não pagamento de 3,4 milhões de dólares (R$ 18,2 mi na cotação atual), pela contratação do atacante Soteldo, no ano passado. Enquanto isso, o clube não pode fazer novas movimentações de atletas.

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