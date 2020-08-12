Diretoria do Santos tenta acelerar pagamento parcial ao Hamburgo, e discute reforços

Sem poder registrar novos jogadores desde março, por conta de uma pendência com o Hamburgo (ALE), pelo não pagamento pelo zagueiro Cléber Reis, contratado em 2017 e atualmente emprestado à Ponte Preta, o Santos trabalha para saldar pelo menos parte dessa quantia em tempo hábil, e já planeja a aquisição de novos jogadores para compor o elenco no restante da temporada.

Segundo Matheus Rodrigues, membro do Comitê Gestor do clube, o assunto foi tratado em conversa entre ele e o também gestor Pedro Doriacom o técnico Cuca, após o empate em 1 a 1 entre Peixe e Red Bull Bragantino, no último domingo (09), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

– Nós não estamos tratando, no momento, direto com o Hamburgo, mas estamos vendo as possíveis vendas ou receitas extraordinárias para que sejam direcionadas diretamente a eles. Aí vamos notificá-los dizendo que iremos direcionar uma parte em boa fé, para que contemos que o Hamburgo retire da Fifa (a ação) e nos alivie da punição – disse em entrevista à rádio Nova FM.

– Sentamos com o Cuca, eu, o presidente Peres, outros membros do Comitê Gestor, estava o Cuquinha, auxiliar, e o Omar Feitosa, preparador físico, e falamos de ponta a ponta o que se passa no clube, quem pode utilizar, quem não pode, quem tá machucado, quem não tá, quem está em negociação, quem não tá, o que devemos, a quem devemos… colocamos toda essa situação para o Cuca, que utilizou as seguintes palavras: “vamos remar para o mesmo lado que dá certo” – pontuou Matheus.