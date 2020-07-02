Diretoria do Santos mantém cautela para ceder Jean Mota ao Fortaleza

Para liberar o meia Jean Mota ao Fortaleza, a diretoria do Santos mantém cautela a fim de não perder o controle das negociações e a decisão final esteja adequada aos interesses santistas.

Desde o último fim de semana, a equipe cearense mantém contato com o Peixe, mas nas últimas horas a conversa entre as partes intensificaram-se. No início, quem esteve à frente das negociações por parte dos nordestinos foi o Diretor de Futebol, Daniel de Paula. Na ocasião, ele sugeriu o empréstimo de Jean Mota ao Fortaleza, que assumiria integralmente os salários. A ideia foi negada pelos santistas e, a partir daí, o presidente do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, assumiu o contato com o Alvinegro Praiano.