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Diretoria do Santos mantém cautela para ceder Jean Mota ao Fortaleza

Peixe quer as negociações dentro dos interesses do clube; Cartolas da equipe cearense esperam fechar o negócio antes do fim de semana...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 08:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Para liberar o meia Jean Mota ao Fortaleza, a diretoria do Santos mantém cautela a fim de não perder o controle das negociações e a decisão final esteja adequada aos interesses santistas.
A informação inicial do negócio foi publicada pela "Gazeta Esportiva" e confirmada pelo L!.
Desde o último fim de semana, a equipe cearense mantém contato com o Peixe, mas nas últimas horas a conversa entre as partes intensificaram-se. No início, quem esteve à frente das negociações por parte dos nordestinos foi o Diretor de Futebol, Daniel de Paula. Na ocasião, ele sugeriu o empréstimo de Jean Mota ao Fortaleza, que assumiria integralmente os salários. A ideia foi negada pelos santistas e, a partir daí, o presidente do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, assumiu o contato com o Alvinegro Praiano.

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