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futebol

Diretoria do Palmeiras quer ouvir Gabriel Menino sobre 'like' em postagem do Chelsea

Cortado dos inscritos para Mundial, meia curtiu foto postada em perfil dos Blues celebrando conquista da competição em cima do Verdão...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 08:00
Tão logo o grupo do Palmeiras volte aos treinos na Academia de Futebol após retornar de Abu Dhabi, a diretoria quer marcar uma reunião com o meia Gabriel Menino para saber se é verdadeiro e, se sim, por quais razões ele curtiu a postagem feita pelo Chelsea para celebrar a conquista do Mundial de Clubes após vitória sobre o Verdão por 2 a 1, no último sábado (12).A cúpula do futebol alviverde recebeu o print tão logo ele começou a circular nas redes sociais de torcedores. Com o grupo ainda abalado pela perda do título mundial, o assunto será tratado em São Paulo, após o desembarque da delegação, na tarde deste domingo (13).
A postagem contendo o print foi apagada pouco depois da divulgação. E já não consta mais o 'like' do perfil do jogador na postagem dos Blues.
Segundo o LANCE! apurou, o objetivo é evitar que a atitude de Menino desencadeie uma crise eterna dentro do elenco e, principalmente, com o técnico Abel Ferreira.
Internamente, lideranças do elenco alviverde não teriam gostado da atitude do meia, mas foram aconselhados a deixar o assunto com a diretoria.
Gabriel Menino viajou para Abu Dhabi com a delegação, mas acabou cortado da lista final de inscritos para o Mundial de Clubes. Além dele, Patrick de Paula e Renan ficaram fora dos 23 escolhidos por Abel Ferreira.
Antes de deixar o Brasil, o treinador português já havia chamado a atenção para alguns jogadores que não estariam se comprometendo tanto quanto outros. Em momento algum ele citou nomes, mas com os cortes, ficou subentendido que o recado seria para esse jovens que ficaram fora do Mundial.
Desses três, Menino foi o único a tratar do assunto nas redes sociais. O meia postou uma mensagem enigmática em tom de desabafo sobre o corte na lista de inscritos.
- Você nunca verá um leão comendo capim. Sabe por quê? Ele não muda a sua essência, seja lá o momento que for. Pense como um leão! Problema existem? Sim. No entanto, não deixe de ser quem és. São nos momentos de crises, que temos a oportunidade de nos reinventar, fazer coisas novas, correr atrás. Todos os dias pela manhã, independente de como o dia comece, o leão sabe que precisa levantar e ir à caça. Já suas presas, também levantam sabendo que precisam correr mais do que o leão. Você quem decide em qual dos lados da cadeia quer estar - dizia o texto postado.
Crédito: GabrielMeninocurtiuopostdoChelseacampeãodomundo(Foto:Reprodução/Instagram

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